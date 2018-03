Ricordate la buca di via di Portonaccio? Quella “recintata” al buio con un paio di transenne? Mezzo mese di perdite d’acqua e mezzo mese di transenne non sono bastate. Dopo la pubblicazione, lo scorso 2 marzo, su iltempo.it della foto, un paio di giorni dopo - potere delle elezioni? - qualche operaio s’è presentato per metterci una toppa. Letteralmente: la buca, come si vede dalle nuove foto, è stata malamente rattoppata. E la toppa è quasi del tutto saltata. Se non altro, almeno, la perdita d’acqua è scomparsa. In compenso, le transenne sono state gettate alla rinfusa sull’aiuola spartitraffico. E viene in mente un tweet di Paolo Ferrara, capogruppo 5Stelle in Campidoglio, che il 14 maggio 2017 scriveva: “Dopo #mafiacapitale torna la legalità e le #stradenuove con il #M5S”, allegando una foto di transenne rovesciate in strada e abbandonate. Esattamente come accade oggi.