L'esordiente talloncino antifrode e le nuove procedure elettorali mandano in tilt i seggi della Capitale. Lunghe code ai seggi fin dal primo mattino in tutta Roma. Critica la situazione in diversi seggi della capitale. In via Fiuggi è stato bloccato l'ingresso degli elettori nella sezione. Caos ritardi e segnalazioni alla Pisana, a Prima Porta, alla Borghesiana e in via Monte Massico a Montesacro ma anche ai Castelli Romani.