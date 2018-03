Un party da Dolce Vita con le star vestite di gioielli

L’ASC, Associazione Italiani Scenografi, Costumisti e Arredatori, compie i suoi primi 40 anni e per l’occasione si è regalata una festa da “Dolce vita”. Un parterre d’eccezione per l’importante compleanno la cui madrina è stata la bellissima Claudia Gerini. All’evento erano presenti i nomi più importanti del cinema e dello spettacolo: Paolo Sorrentino, Gabriele Muccino, Ferzan Ozpetek oltre al presidente dell’Anica, Francesco Rutelli, e dei rappresentanti dell’ASC, Milena Canonero e Dante Ferretti. Una serata in cui le stelle del cinema italiano, in una delle sue stagioni migliori per qualità e idee, hanno brillato di luce propria e di luce riflessa, quella dei gioielli della maison Damiani e Salvini. Damiani ha acceso la bellezza di Claudia Gerini, Elisabetta Pellini e Silvia Damiani (vicepresidente del gruppo) con la celebre collezione “Eden”, in cui il serpente è il protagonista di un gioco di seduzione, e la linea “Spicchi di Luna” che evoca le diverse fasi della luna. Salvini ha scelto Sabrina Impacciatore, Valentina Cervi e Donatella Finocchiaro come testimonial del prestigioso evento. Per Impacciatore, grande protagonista a Sanremo, anello e orecchini “Euforia” e anello “Mistery”, per l’attrice Cervi bracciale Constellations Masterpiece, mentre le collezioni “Sparkling” e “Constellations” hanno illuminato Donatella Finocchiaro.