Alessia Marcuzzi mostra la pancia sospetta: per il web è incinta

Alessia Marcuzzi è incinta? Il tam tam ha invaso i social network. La casacca-mini abito indossata dalla conduttrice dell'Isola dei Famosi 2018, in effetti, ha fatto subito pensare che la Marcuzzi abbia finalmente messo in cantiere il terzo figlio con il suo attuale compagno Paolo Marconi, dopo Tommaso (avuto da Simone Inzaghi) e Mia (da Francesco Facchinetti). La bionda conduttrice del reality tradita dall'abito vintage e dal pantalone di pelle nero? Quella blusa larga proprio all'altezza del ventre sembra in effetti nascondere un lieto evento...