Angelina & Co. tutte in nero contro gli abusi. Solo Kate Middleton in verde: ecco perché

Tutte in nero - tranne una - contro gli abusi sulle donne. Dopo i Golden Globes, il red carpet diventa black anche ai Bafta di Londra. Da Kristin Scott Thomas a Octavia Spencer, da Gemma Arterton a Saoirse Ronan, da Salma Hayek ad Angelina Jolie e Jennifer Lawrence, le attrici compatte hanno sfilato sul tappeto rosso degli Oscar inglesi del cinema vestendosi di nero in segno di solidarietà al movimento Time's Up di Hollywood, nato dopo lo scandalo Weinstein ma che si sta allargando ad altri temi come la richiesta di uguali diritti e parità di salario tra uomini e donne.

Kate Middleton Breaks #BAFTA's Time's Up All-Black Dress Code with Green Dress https://t.co/NDiHsqPStU 19 febbraio 2018

Una nota di colore, che ha fatto anche rumore, è stato l'abito di Kate Middleton, duchessa di Cambridge e moglie del principe William. Si è presentata con un elegante abito verde scuro in stile impero che valorizza le forme morbide dovute alla gravidanza. Ma allora la principessa è contro il movimento Time's Up? L'insinuazione serpeggia sui social, ma va ricordato il divieto tassativo di assumere posizioni politiche in cerimonie pubbliche vigente tra i membri della casa reale.