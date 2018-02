Sono in corso i controlli dei Vigili del Fuoco in via Livio Andronico, alla Balduina, dove questo pomeriggio un costone di strada è crollato per circa 10-15 metri inghiottendo alcune autovetture parcheggiate.

I Vigili del Fuoco stanno procedendo con le verifiche di stabilità della strada e dei palazzi presenti nell'area. A cedere è stata la porzione di strada da cui partivano gli scavi di un cantiere. La strada è chiusa al transito di pedoni e mezzi e un palazzo è stato evacuato. In queste immagini, raccolte dai social network, la voragine e le auto sprofondate dopo il crollo.