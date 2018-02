"Ma quel ballo succinto? Stamattina mio marito appena sveglia non mi ha nemmeno salutata...". Michelle Hunziker confessa che il suo ballo hot con Pierfrancesco Favino sulle note di "Despacito", il tormentone latino di Luis Fonsi, ha fatto ingelosire Tomaso Trussardi. Sul palco della seconda serata l'attore finge di voler introdurre un momento culturale dedicato alla poesia di Garcia Lorca ma poi molla il leggio e trascina Claudio Baglioni nel movimento di bacino prima di lanciarsi in un ballo senza freni con la Hunziker. Il balletto proibito fa ingelosire il marito della conduttrice. E non solo.