Al Sei Nazioni di rugby bambini in divisa sull'attenti allo stand promozionale dei Carabinieri

In occasione del torneo 6 nazioni di rugby (Italia-Inghilterra) anche l'Arma dei Carabinieri presente con uno stand promozionale che ha riscosso grande successo di pubblico, soprattutto per i più piccini. Tutti sugli attenti, quando allo stand si sono avvicinate le mascherine di carnevale travestite da Carabinieri che stavano passeggiando per il villaggio rugby.