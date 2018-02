Cerchi, plissé e linee spaziali: ecco l'alta moda di Cardin

La moda a teatro.Tra linee spaziali, plissé e «bolle», le sue preferite, gli abiti di alta moda di Pierre Cardin, sono saliti sul palco del teatro Sistina a Roma. Per celebrare i 70 anni di attività del couturier, oggi novantacinquenne, con un parterre pieno di vip, è andato in scena anche lo spettacolo di teatro musicale, prodotto da Cardin, «Dorian Gray. La bellezza non ha pietà».