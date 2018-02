Libro e negozio nuovo, Bulgari brinda e fa festa

Festa in grande stile per Bulgari. La maison di haute joiallerie ha celebrato le sue ultime novità con 48 ore di eventi che, passando per un’esclusiva cena all’ interno della suggestiva Biblioteca Valliceliana, sono culminate in un party esclusivo in uno degli edifici tardo rinascimentali della città, Palazzo Sacchetti. La celebre location ha accolto i tantissimi ospiti del brand di proprietà del gruppo Lvmh, tra amici, volti noti e influencer di fama internazionale. Per brindare insieme a Jean-Christophe Babin, CEO del Gruppo Bulgari. sono atterrati nella Città Eterna anche il modello americano Lucky Blue Smith con le sorelle Pyper Blue e Daisy Clementine, e poi Leila Yavari, Eleonora Carisi, Tamu Mcpherson, Candela Pelizza e Paolo Stella. Con tintinnanti calici di bollicine in mano anche Giorgia Tordini e Gilda Ambrosio e poi ancora Carlota Bulgari, Roberto Rossellini e la principessa Marie Luise Zu Sayn Wittgenstein. Ad animare la festa ci ha pensato poi l’esuberante Skin che con il suo djset ha coinvolto tutti gli ospiti, compresi Giulia Bevilacqua, Stella Egitto, Anna Ferzetti, Nathalie Rapti Gomez e Valeria Bilello, e poi ancora Andrea Bosca, Alan Cappelli, Luca Calvani, Edoardo Purgatori, Matilda de Angelis, Maria Pia Calzone, Yvonne Sciò, Maite Bulgari, Roberto Rossellini Jr. e Virginia. Celebrazioni in grande stile insomma, per la maison che oggi di motivi per festeggiare ne ha in quantità. Non solo il lancio di “Treasures of Rome”, libro di Vincent Meylan – un tributo ai tesori della griffe e ai personaggi che ne hanno fatto la storia - presentato a Roma proprio durante questi giorni di festa, ma anche il recentissimo debutto del New Curiosity Shop. Inedito tempio di creatività ed estro, il punto vendita, unico nel suo genere, è stato inaugurato solo qualche settimana fa a fianco della storica boutique Bulgari di via Condotti.