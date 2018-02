Le bambole gonfiabili del terzo millennio sono robot "smart". Le androidi che rappresentano l'ultima frontiera del sex toy escono dall'azienda cinese Exdoll di Dalian. Sopra lo scheletro hi-tech uno strato di silicone, forme morbide e tratti asiatici. "Se una persona vuole una bambola non è solo per un'esigenza fisica, di fatto molti uomini cercano compagnia, hanno un bisogno psicologico", spiegano dall'azienda che assicura che le bambole in questione riescono a intrattenere conversazioni, cantano, e in futuro saranno anche in grado di fare i lavori domestici. Un mercato in crescita in un paese in cui ci sono molti più uomini che donne - effetto di decenni di politica del figlio unico, mista alla tradizionale preferenza per la prole di sesso maschile - e una popolazione che invecchia progressivamente.