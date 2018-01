Si getta dal ponticello, i vigili del fuoco gli salvano la vita

Alle ore 9.30 circa di questa mattina squadre del Comando di Roma dei Vigili del Fuoco sono intervenute nel Comune di Ariccia in Via Appia Antica 55 altezza dell'ex Appian Hotel per una persona che aveva effettuato un gesto estremo da un ponticello. Sul posto una squadra VVF 15A, personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) e l'Elicottero VVF 57. Il personale dei Vigili del Fuoco, prontamente intervenuto nella zona impervia, ha effettuato una manovra SAF per raggiungere la persona alla base di un dirupo e prestare le prime cure necessarie. Al termine dell'intervento la persona (di nazionalità italiana e nato il 15 gennaio 1972) veniva recuperata dell'elicottero e successivamente trasportata all'Ospedale di Albano.