Il matrimonio della star dei fornelli Carlo Cracco è andato in scena al Palazzo Reale di Milano, con rito civile. Lo chef stellato ha impalmato la compagna Rosa Fanti, insieme a lui da oltre dieci anni e da cui ha avuto due figli. A celebrare il rito è stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala mentre tra gli ospiti vip hanno presenziato la conduttrice di Kilimangiaro, Camila Raznovich, e Lapo Elkann che ha fatto anche da testimone allo sposo.

Lui in completo scuro e farfallino, lei in abito bianco lungo con paillettes e un profondo spacco, sono arrivati in auto al Palazzo Reale. Entrata ad effetto rovinata involontariamente da un addetto alla sicurezza che ha calpestato l'abito della sposa, che le si è leggermente strappato. Dopo la cerimonia, a porte rigorosamente chiuse, la cena con duecento invitati al ristorante "Carlo e Camilla in Segheria". Naturalmente di proprietà di Carlo Cracco.