La sfida di Miss Italia parte da Roma

Il momento si sta avvicinando e nel grande stanzone al sesto piano dell’Empire Palace Hotel di Roma inizia a salire la tensione. Centinaia di giovani ragazze provenienti da tutto il Paese sono qui perché è da qui, dalla Capitale, che inizierà la loro rincorsa al titolo di "Miss Italia 2018". Ognuna cerca di smorzare il nervosismo come può: c’è chi si dà un ultimo ritocco all’acconciatura, chi si mette in posa per un selfie, chi ancora scherza con la sua vicina. Tutte diverse tra loro ma tutte qui per un’unica, identica ragione, per lo stesso, grande obiettivo. Questa, sebbene sia solo la prima del 2018, è una selezione importante e le ragazze lo sanno bene. Perché da “Prima miss dell’anno – Miss 365” usciranno vincitrici 16 giovani che avranno così la possibilità di accedere alla selezione successiva, quella di Sanit-Vincent, la quale permetterà a sua volta ad una di loro di accedere direttamente alla finalissima di settembre. E accedere alla finalissima significa avvicinarsi al sogno di indossare quella corona, di poter rappresentare la bellezza italiana – quella vera, sana e pulita – in tutto il mondo, di ascendere finalmente alla scintillante galas- sia dello Spettacolo. Di vincere, insomma, quello che non è mai stato solo un semplice concorso di bellezza: perché “Miss Italia” ha attraversato 79 anni di storia del Bel Paese, anticipando e spesso determinando i tanti cambiamenti sociali, di costume ed estetici avvenuti in Italia nell’arco di quasi un secolo. Chissà se le ragazze che sono qui sanno che la kermesse cui oggi partecipa- no è nata nel lontano 1939 quando Isabella Verney, capostipite delle moderne miss, si aggiudicò il concorso “5000 lire per un sorriso”, inviando una sua fotografia al settimanale “Il Milione”. Per loro, però, non è tempo di divagazioni storiche, per- ché nel frattempo è arrivata la giuria: Alice Rachele Arlanch, vincitrice dello scorso anno, il duo comico romano “Actual” e, naturalmente, la Patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani. Per le ragazze è arrivato dunque il momento della verità, il momento di superare paura ed emozione e presentarsi al cospetto dei giurati. Proprio come il concorso di “Miss Italia” ha superato il momento buio della II Guerra Mondiale, per tornare a conflitto terminato, nel 1946, nella forma che conosciamo oggi, con sfilate e passerelle e interviste. Due anni dopo sarà la volta di una giovane Sophia Loren, che però non arriverà alla vittoria finale perché considerata troppo procace (pare che un giurato la definì persino una “spilungona male impostata). Si giunge così momento del “boom”, e da lì in poi saranno tantissi- mi i personaggi famosi lanciati dal concorso: Gina Lollobrigida, Stefania Sandrelli, Federica Moro, Anna Kanakis, Maria Grazia Cucinotta, Anna Falchi, Martina Colombari, Anna Valle, solo per fa- re degli esempi.

Intanto, però, qui al sesto piano dell’Empire Palace Hotel le selezioni sono inizia- te già da un pezzo e le ragazze sono tutte in fila, pronte a sfilare una alla volta davanti alla giuria, raccontandosi e parlando di loro, di chi sono, cosa fanno e quali sono i loro sogni. Molte sono arrivate a Roma da regioni italiane lontane, hanno accenti di- versi, modi di fare diversi, possiedono bellezze diverse, ma ciascuna con la consapevolezza di poter rappresentare la bellezza di tutta l’Italia. Ecco i nomi di chi ha passato questa prima selezione: Ginevra Bresciani, Valentina Colecchia, Elisabetta Guido, Manuela Matera, Denise Airoldy, Claudia Chiellini, Chiara Savocchi, Chiara Barbaro, Lucrezia Terenzi, Rossella Manicone, Floriana Monacelli, Federica Aversano, Rosa Setola, Deborah Pilenga, Valery Eucalipto, Alessia Spagnulo, Olga Strogovets, Marika Ferrarelli, Alessia Spagnuolo. Quest’ultima si è presentata davanti alla giuria con sua figlia Cloè tra le braccia, la quale, nonostante il trambu- sto, ha dormito beatamente per tutta la durata del casting. "Miss Italia" è anche questo.