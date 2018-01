Arisa choc: ecco le foto di com'è diventata

Arisa cambia look e riceve l’ok da Luca Tommassini e Belen Rodriguez. La cantante, al secolo Rosalba Pippa, è famosa per avere il carattere diametralmente opposto alla voce, il primo anticonformista e spigoloso, la seconda dolce e melodiosa. Questa volta ha fatto centro con l’ennesima metamorfosi estetica. Dopo essere passata dai capelli corti a quelli cortissimi, dal castano al biondo, da due settimane a questa parte ha optato per una chioma lunga castano scuro che le incornicia il viso e i lineamenti resi particolari e unici dal naso importante. Come Barbra Streisand.

Se è vero che un taglio di capelli per le donne equivale a un taglio con il passato, per l’interprete di “Vasame”, uno dei brani della colonna sonora del film “Napoli velata”, è un allungamento con le extension, una tinta castano scuro e un rossetto rosso sulle labbra carnose a segnare la discontinuità con quello che è stato. Ha concluso il 2017 con una ritrovata fiducia in se stessa e nell’amore che cita a ogni post senza specificare altro: “Sono una ragazza come tutte le altre che vuole l’amore, piacere e piacersi. Poi canto...e la mia voce è sempre uguale”.

Il coreografo e direttore artistico, Luca Tommassini, che ha concluso il suo contratto con X Factor ed è in procinto di sbarcare negli studi di “Amici” di Maria De Filippi, ha scritto: “Finalmente i capelli che piacciono a me. Sei bellissima”. Complimenti anche dalla prezzemolina Belen Rodriguez: “Stai da dio così!! Super bella”

Sul suo profilo Instagram ci sono tante foto nuove e numerosi commenti. Molti fan apprezzano, molti altri criticano (e offendono) perché tanto i social sono così: una stalla con buoi perennemente in fuga. Arisa ha replicato con un intenso primo piano e una scritta in inglese: “Siamo bellissimi non importa cosa dicono, le parole non ci buttano giù, siamo bellissimi in tanti modi diversi”. Dopo aver annunciato che per il 2018: “Il meglio deve ancora venire”, ha postato un altro messaggio: “Cosa c’è di male a sentirsi felici? La felicità è un esercizio costante, tutti i giorni voglio amarmi di più”. Segno che la 35enne ex giudice di X Factor ha trovato una nuova consapevolezza interiore ed esteriore trasformandosi in una donna dal fascino sexy.

Nell’ultimo post ha rispolverato anche il suo lato ironico: sorriso in cui mostra pelle levigatissima, occhi luccicanti e l’apparecchio per i denti. L’hashtag? #confiltro. Curioso che la regina del tutto naturale, Belen, abbia commentato: “ahahahh con filtri! Hai vinto!”.