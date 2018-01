Al circo con tutta la famiglia, Totti e Ilary in pista con i clown

Una serata in allegria con la magia del circo per Francesco Totti. L'ex capitano e ora dirigente della Roma ieri e moglie Ilary Blasi ieri a Saxa Rubra hanno assistito allo spettacolo del Medrano per la gioia dei piccoli Cristian, Chanel e Isabel. Totti è stato anche coinvolto dai clown Jacob e Otto in un salto dal trampolino mentre Ilary ha partecipato al numero dell'ammaestratrice di pappagalli.