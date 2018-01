Attimi di paura e incredulità a via Cola di Rienzo dove un grosso pino è crollato su un semaforo all'incrocio con il lungotevere. Sul posto sono intervenuti i mezzi per tagliare il tronco dell'albero e per liberare la carreggiata. Episodi di questo tipo si ripetono con frequenza sempre maggiore nella Capitale, a dimostrazione delle precarie condizioni di salute in cui versano gli alberi della città mettendo a rischio l'incolumità di passanti e automobilisti.