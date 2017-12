Uno scatto provocante della moglie sulla spiaggia fa infuriare l'ex calciatore della Lazio Mauro Zarate. "Dai idiota togli questa foto", ha scritto l'attaccante argentino su Instagram commentando l'immagine postata dalla bella Natalie Weber con un costume striminzito che esalta le curve da capogiro. "Secondo me dovresti cancellare questa foto", aggiunge Zarate rivolgendosi al "Signor Instagram". Un rimprovero che ha provocato la reazione dei tanti follower della modella: "Dovresti essere orgoglioso della sua bellezza", "un corpo così non può non essere messo in mostra".