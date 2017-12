"Le frasi di Osho", sbanca sui social (e non solo) il guru che parla romanesco

Il web è un mare magnum. A volte è placido e spensierato, altre arcigno e ferale, spesso si naviga a vista, di tanto in tanto si scatena la tempesta perfetta. Sul web una tellina può diventare un’ostrica e viceversa. Poi ci sono quei casi che mettono tutti d’accordo. Tormentoni e video virali o fenomeni della satira che in 140 caratteri descrivono la tua vita, le tue impressioni, il tuo pensiero. È il caso di "Le frasi di OshØ, spiritualità alla vaccinara". Lo spunto è il filosofo Osho Rajeneesh, nato a Kuchwada l'11 dicembre 1931 e morto a Pune il 19 gennaio 1990. Chiamato Chandra Mohan Jain adottò il nome di Osho ("oceanico"), abbandonò la carriera accademica e girò il mondo come maestro spirituale.

Le frasi di OshØ (@lefrasidiosho), il cui genio è Federico Palmaroli, 44 anni, fa satira sui personaggi della politica, della tv, del cinema e dello spettacolo da marzo 2015. Nel 2017 ha conquistato il "Premio satira politica". Reinterpreta i fatti della vita con battute fulminanti e paradossali. Perché, meglio di prendere la vita con filosofia, c’è solo prendere la vita con ironia. Lo trovate su Twitter e Facebook. Ecco una raccolta delle frasi più belle.