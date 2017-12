Roma, vandali all'assalto della Chiesa di Acilia: devastata la sagrestia

Dopo i tre incendi dolosi in appena un mese, l’ultimo il 27 ottobre aveva danneggiato i giochi per i bambini in giardino, ieri sera i vandali hanno fatto irruzione nella sagrestia della parrocchia San Maurizio Martire, ad Acilia, dopo aver sfondato la finestra sul tetto. Rotta l’apertura elettrica delle finestre, hanno fatto diversi e ingenti danni. Cercavano soldi, secondo padre Gregorio, e hanno messo a soqquadro ogni cosa, buttato in aria documenti, libri, scaraventato a terra quadri con le immagini sacre, portandosi via i soldi nella cassetta delle offerte e risparmiando i calici di poco valore. Sul posto una volante del commissariato Lido.