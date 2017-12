Auguri a Carla Bruni: i primi 50 anni tra musica, bellezza e politica

Modella iconica e di successo, cantante, ex premier dame, moglie e madre. Carla Bruni Sarkozy in 50 anni di camaleontica vita ha ricoperto mille ruoli diversi e festeggia l'importante compleanno con l'ultimo progetto discografico uscito. Con il passare degli anni, la ex top model ha cambiato la relazione con il suo fisico: "Quando avevo 20 anni - ha detto recentemente in un'intervista - il mio corpo mi apparteneva. Ora mi sfugge".

Un velo di modestia per la moglie di Nicolas Sarkozy, che però lo scorso settembre ha sfilato con classe ed eleganza insieme alle colleghe Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell e Helena Christensen in onore dello scomparso Gianni Versace. Lei, che sulle passerelle ha lasciato il segno per un decennio, da quando aveva solo 19 anni, ancora oggi può calcarle senza sfigurare di fronte alle nuove leve della moda. Ora, però, l'epoca della moda è passata per Carlà.

Nata a Torino il 23 dicembre 1967, cresciuta come figlia di un ricco industriale che però poi si è rivelato non essere il suo vero padre, in quanto nata da una relazione extraconiugale, la Bruni, dopo essersi fatta strada nel fashion è diventata celebre anche per le sue vicende sentimentali. I musicisti Eric Clapton e Mick Jagger, il filosofo Jean-Paul Enthoven e poi suo figlio Raphael, dal quale ha il primo figlio Aurelien, sono i suoi amori più noti. Poi, nel 2007, rende nota la relazione con il presidente francese Nicolas Sarkozy. Nel 2008 si sposano e nel 2011 nasce la figlia Giulia.

Il debutto nel mondo della musica è nel 2002 con l'album 'Quelqu'un m'a dit'. Nel 2003 è invitata al Festival di Sanremo come ospite. Nel 2007 esce il secondo album 'No promises' e nel 2008 il terzo .Comme si de rien n'était'. Torna nei negozi durante questo autunno con il disco 'French Touch' che contiene le cover di grandi successi della musica inglese e americana rivisitati con il suo tocco francese.