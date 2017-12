"Natale con la Fise" nel reparto pediatrico Irccs San Raffaele Pisana Roma

I bambini e ragazzi del reparto pediatrico dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma hanno trovato oggi sotto l’albero di Natale dei doni davvero speciali. A portarli è stata la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) insieme alla sua mascotte Tony il Pony, per la gioia dei piccoli pazienti costretti a trascorrere le festività in una struttura di riabilitazione. "Natale con la FISE", è un’iniziativa pensata per regalare un Natale diverso, all’insegna della solidarietà e della passione sportiva, ai bimbi dei reparti pediatrici di alcune aziende ospedaliere.

San Raffaele e FISE, particolarmente intenso il rapporto che lega il gruppo romano e la Federazione sportiva anche grazie alla sinergia con il Centro di Riabilitazione Equestre del San Raffaele Viterbo diretto da Daniela Zoppi, che spiega «la collaborazione va avanti da oltre 14 anni, e oggi è un’ulteriore e importante occasione di rafforzamento di questo legame. Una grande emozione per i ragazzi del San Raffaele ricevere i doni raccolti grazie alla generosità dei tantissimi volontari che hanno voluto accogliere l’appello della FISE, oltre che con il contributo volontario di tesserati FISE, circoli ippici del territorio e aziende vicine al mondo degli sport equestri».

«La Federazione Italiana Sport Equestri – ha dichiarato il Presidente FISE Marco Di Paola – è davvero orgogliosa di aver dato vita a "Natale con la FISE". Grazie alla grande disponibilità dei nostri Campioni e alla simpatica partecipazione della mascotte federale Tony il Pony abbiamo deciso di regalare un Natale diverso ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici di alcune strutture sanitarie italiane. Il cavallo attira da sempre l’attenzione dei più giovani per la sua fierezza e la sua eleganza e ormai da diversi anni è anche coinvolto con grande successo negli sport equestri integrati e interventi assistiti a supporto di alcuni piani terapeutici».

A consegnare i tantissimi regali, insieme alla mascotte e all’attore Roberto Ciufoli che ha partecipato in qualità di testimonial, alcuni atleti del Team Italia – settore giovani, tra cui Giordano Magini (Polo), Francesca Salvadè (Paradressage), Leonardo Tiozzo (Dressage), Leonardo Maria Fraticelli (Concorso Completo), Elisa Ottobre (Salto Ostacoli) e Costanza Laliscia (Endurance).

Con i bambini e le mamme anche il presidente San Raffaele Carlo Trivelli