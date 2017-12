Una bottiglia molotov è stata lanciata intorno alle 21.30 contro un furgone della polizia davanti al commissariato Prati, in via Ruffini a Roma. A lanciare la bottiglia incendiaria una persona, con il volto coperto da casco, a bordo di uno scooter. Non ci sono feriti. Ecco le prime immagini del mezzo danneggiato nella parte anteriore che era parcheggiato nell'area di sosta davanti al commissariato. Sono in corso indagini per risalire al responsabile. Al vaglio le registrazioni delle telecamere: al momento non si esclude nessuna ipotesi (foto di Pasquale Carbone).