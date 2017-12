Questa notte i bancomat della filiale banca Intesa San Paolo, in via Nomentana all’incrocio via casale di San Basilio, sono stati sradicati. I dispositivi per il prelievo dei contanti erano all'interno dell'istituto di credito. A quanto pare i malviventi avrebbero sfondato la porta con un furgone in retromarcia e con quello avrebbero trascinato via i due bancomat. Sul posto i carabinieri e i Ris per i rilievi.