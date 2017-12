Sta meglio Nadia Toffa, la popolare inviata de Le Iene colpita da un malore tre settimane fa. Dopo il drammatico episodio che ha fatto temere per la sua vita e l'ha costretta a un breve ricovero in ospedale Nadia è tornata a casa e sembra essersi perfettamente ristabilita. Il settimanale Chi pubblicherà, nel numero in edicola da mercoledì 20 dicembre, le prime immagini della Toffa dopo l'incidente.

Foto che anticipiamo in questa gallery, che mostra la "Iena" mentre, sorridente e apparentemente di ottimo umore, si reca dal parrucchiere nel centralissimo Corso XXII Marzo accompagnata dalla madre e da un autore della tramissione Mediaset. Dopo una veloce messa in piega, Nadia è tornata a casa senza più il cappellino da baseball con cui era arrivata al negozio.