Roma, emergenza nomadi in via di Salone. I bambini non vanno a scuola

Durante il blitz effettuato in via di Salone si è potuto documentare la grande presenza di bambini in età scolare, ma anche più piccoli, vagare nel campo di via di Salone. Tutto questo nonostante il Comune abbia messo a disposizione il pulmino per portarli direttamente nelle scuole limitrofe. Al contrario si vedono minori al seguito di donne che li portano con sé per rovistaggi e furti di vario genere.