Kate Middleton in lutto, indossa il cappotto e non nasconde la pancia

La famiglia reale al memoriale in ricordo delle vittime della Grenfell Tower. Nella Cattedrale di Saint Paul c'erano (quasi) tutti: Carlo e Camilla, il principe Harry (senza la fidanzata Meghan Markle) e il fratello William. Ma i riflettori erano tutti puntati su Kate Middleton e la sua pancia reale: la duchessa di Cambridge incinta del terzo figlio, e avvolta in un cappotto scuro con doppio petto e cappello, era visibilmente commossa durante la cerimonia per omaggiare le 71 persone morte nell'incendio che sei mesi fa colpì il grattacielo nel quartiere londinese di North Kensington