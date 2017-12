Striscia la Notizia ci riprova. Il Tapiro d’oro gigante che il tg satirico spera di consegnare al ministro dell’Interno, Marco Minniti, per le falle nel sistema di sicurezza antiterrorismo a Milano, è comparso oggi a via del Corso, proprio davanti a Palazzo Chigi, sede del governo. Valerio Staffelli e la sua troupe ieri avevano portato il colossale mammifero al Viminale ma Minniti era riuscito a dribblare l'ingombrante riconoscimento. Staffelli proverà a intercettarlo di nuovo, chi sa se ci riuscirà. Intanto il Tapirone d'Oro di Striscia, che non passa certo inosservato, ha attirato l'attenzione di romani e turisti che fanno la fila per un selfie.