Tanti ospiti illustri sul red carpet allestito al Teatro dell'Opera per la prima della stagione invernale. In scena "La damnation di Faust" di Berlioz. In platea, tra gli altri, la sindaca Virginia Raggi vestita da Gattinoni, Maria Elena Boschi, Carlo Fuortes, Dario Franceschini, Michela Di Biase e Pier Carlo Padoan.