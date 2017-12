Fedez e Chiara Ferragni allo stadio. Il rapper si converte al calcio per amore

Per amore o per "apparire", Fedez si converte al calcio. Il rapper era all'Allianz Stadium di Torino accanto alla sua Chiara Ferragni per assistere a Juventus-Inter. Una cosa impensabile solo qualche tempo fa, come suggerito da questo vecchio post.

Raga mollatemi sulle storie di calcio!Non tifo per nessuna squadra.Il calcio mi emoziona tanto quanto un torneo di bocce tra anziani monchi! — Fedez (@Fedez) 5 settembre 2012