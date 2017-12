Dalle 14 i vigili del fuoco stanno intervenendo a Monte Compatri, località Pantano, per un incendio scoppiato al km 21.200 della via Casilina in un capannone adibito a punto vendita casalinghi. Sul posto dieci squadre tra cui due autobotti e il carro autoprotettori. Coinvolti nell'incendio tutti i 5000 mq del grande magazzino.