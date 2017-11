Belen, Cecilia e Jeremias: il trio Rodriguez alla conquista della tv

Dal "Grande Fratello" a "Verissimo" al "Costanzo show". Dopo il successo nella Casa più spiata d'Italia i fratelli di Belen sono i più ricercati in tv. Polemiche a parte (nessuna intervista rilasciata a Barbara D'Urso "perché non ha rispettato la nostra famiglia" ndr) l'ascesa mediatica della famiglia Rodriguez sembra inarrestabile. Mentre Belen si prepara per la conduzione della prossima edizione del Grande Fratello Nip (quello senza personaggi famosi), Cecilia e Jeremias passano da un programma all'altro per raccontare l'esperienza del reality che ha sbancato con uno share da urlo