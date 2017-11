Il principe Harry e la 36enne americana Meghan Markle sono apparsi insieme per la prima volta da quando è stato annunciato il loro fidanzamento ufficiale, che li porterà in primavera alle nozze. I due si sono prestati ai flash dei fotografi nel giardino di Kensington Palace.

Mano nella mano, lui in completo blu, lei con un cappotto bianco, i due si sono presentati sorridenti alla stampa, rispondendo a poche domande. Il principe Harry, quinto in linea di successione al trono, si è detto "entusiasta" per il fidanzamento. La proposta, ha aggiunto, rispondendo a una domanda dei giornalisti, e' stata romantica. Occhi puntati sull'anello di Meghan: come spiega Sky News, è formato da tre diamanti, uno centrale dal Botswana, mentre gli altri due laterali provengono dalla collezione privata della madre di Harry, Lady Diana.