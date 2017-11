La notizia della morte di Totò Riina appare dalle prime ore del mattino sulle home page dei principali media mondiali online: dalla Bbc al New York Times, da El Pais a Le Figaro.

La Bbc pubblica la notizia ricordando che "l'ex boss, soprannominato 'la bestia' per la sua particolare violenza, avrebbe ordinato oltre 150 omicidi". Riina è stato la "mente di una sanguinosa strategia" che prevedeva "l'uccisione di giudici e membri delle forze dell'ordine che cercavano di abbattere Cosa Nostra", scrive il New York Times. Il quotidiano spagnolo El Pais definisce Riina il "capo dei capi della mafia" e il "padrino più temuto e sanguinario della storia", sospettato di avere ucciso personalmente 40 persone. Anche il tabloid tedesco Bild pubblica la notizia nella sua home page con un'immagine di Riina dietro le sbarre, così come fanno - tra gli altri - il Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz), il Sueddeutsche Zeitung e il Tagesspiegel.

Anche il Wall Street Journal pubblica la notizia, evidenziando nel sottotitolo che Riina "stava scontando 26 ergastoli per condanne di omicidio".