Gabriele Sandri, Totti e Peruzzi all'Olimpico con la famiglia

Il Club Manager biancoceleste Angelo Peruzzi e l’ex capitano giallorosso Francesco Totti, ora dirigente della Roma, hanno incontrato Giorgio e Cristiano Sandri alla vigilia del derby Roma-Lazio. Uniti nel ricordo di Gabriele e nel rispetto dei valori dello sport, si sono presentati all’Olimpico il giorno prima della stracittadina per lanciare un messaggio distensivo.

Cercano di mettere da parte la rivalità politica e sportiva anche i dirigenti: il presidente della Lazio Lotito e il direttore generale romanista Baldissoni hanno fatto insieme il punto della situazione sul piano sicurezza previsto per domani nell’ufficio del questore capitolino Guido Marino.

«Garantire un’atmosfera di festa per uno dei derby più partecipati degli ultimi anni, nella convinzione che sia giusto onorare la memoria di Gabriele Sandri, vivendo con correttezza il derby». In una nota, in cui riferisce delle misure prese sulla sicurezza in vista della stracittadina di domani alle 18 nella Capitale, la Polizia di Stato ricorda il giovane tifoso ucciso l’11 novembre 2007 da un colpo di pistola sparato da un agente nell’area di servizio di Badia al Pino Ovest sull’A1. «Si sono conclusi questa mattina una serie di incontri di pianificazione per il derby - si legge nel comunicato - con un punto di situazione tenuto dal questore Guido Marino con il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, e il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Al centro, l’obbiettivo comune di garantire un’atmosfera di festa per uno dei derby più partecipati degli ultimi anni».