Cronaca di una serata da incubo. Tutti i volti della disfatta azzurra

Dal primo all'ultimo minuto della partita di ritorno dei playoff contro la Svezia gli azzurri di Ventura hanno provato a sfondare il muro della Svezia. Ma non c'è stato nulla da fare e l'Italia di Ventura non è riuscita a staccare il biglietto necessario per arrivare a Russia 2018. A fine partita grande delusione sui volti degli azzurri che facevano da contrasto con la festa svedese.