Roma senza trasporti, la città paralizzata dallo sciopero

L'adesione del settore trasporto pubblico locale di Roma allo sciopero generale proclamato dall'Unione Sindacale di Base è pressoché totale: sono ferme le linee A, B e C della metropolitana, chiuse anche le linee Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Centocelle. In superficie è rientrato in deposito il 95% dei mezzi. Altissima anche la percentuale di adesione tra gli operai, con cifre superiori al 90%. Lo sciopero, proclamato da USB insieme a Or.Sa Tpl e Faisa Confail, è iniziato alle 8.30 e si conclude alle 17, per riprendere poi dalle 20 a fine servizio.