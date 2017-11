Momenti di tensione lungo viale Trastevere dove, nell'area antistante al Ministero dell'Istruzione, si stava svolgendo il corteo degli insegnanti. La situazione è degenerata quando il passaggio di un'ambulanza ha costretto i poliziotti a spostare i blindati che bloccavano il corteo. Un gruppo di insegnanti ha tentato di forzare il cordone di agenti. "Durante lo sbarramento dei manifestanti che hanno cercato di forzare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere, con corteo non autorizzato, piazza Montecitorio, sono rimasti contusi due agenti ed un manifestante" spiega in una nota la Questura di Roma.