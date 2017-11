Nel Calendario Pirelli 2018 Alice nel Paese delle Meraviglie si trasforma in una Venere nera

C'è tutto il surreale mondo di Alice delle meraviglie negli scatti che il fotografo inglese Tim Walker ha utilizzato per il Calendario Pirelli 2018: o meglio per The Cal, il calendario. E non poteva che essere New York City a tenere a battesimo l'evento svoltosi a The Pierre e che culminerà nel mega party di gala in programma al Manhattan Center quando in Italia sarà ormai notte inoltrata. Dodici mesi colored, all'insegna del cambiamento, un taglio netto con il portrait intimista delle scorse edizioni, che vede ritratto un set di attori, attrici e modelle tutti rigorosamente neri. Alice è la bellissima modella sudanese-australiana Duckie Thot, con presenze d'eccezione come Naomi Campbell (alla sua quarta apparizione in The Cal) che interpreta la "cattiva" boia reale e Whoopi Goldberg nel ruolo della duchessa. Scatti onirici, irriverenti, nei quali il trentenne artista britannico ha messo tutta la sua capacità visionaria ribaltando il criterio classico della storica favola scritta da Carroll.