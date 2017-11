È tutto pronto all'Hilton Rome Airport Hotel di Roma per vivere le emozioni dei Campionati del Mondo di scherma paralimpica Roma 2017. Da domani 7 novembre sino a domenica 12, saranno 223 gli atleti che, provenienti da 32 Paesi di tutti e cinque i Continenti, si sfideranno sulle pedane italiane per contendersi i 22 titoli mondiali in palio nel corso delle sei giornate di gara.

L'evento ha suscitato un interesse che è andato benoltre le ipotesi più rosee: basti pensare che la richiesta di pass d'ingresso alle sale dell'Hilton Hotel ha superato il numero massimo possibile per tutte le giornate di gara, decretando un sold out che ha sorpreso anche gli ottimisti più strenui.

Gli atleti italiani potranno quindi ricevere un calore straordinario ed un tifo incredibile. La delegazione azzurra, dopo i lunghi periodi di allenamento presso il Centro di Preparazione Olimpica del Coni a Tirrenia, è giunta a Fiumicino nella giornata di domenica ed ha già testato le pedane iridate.

Il gruppo azzurro è composto complessivamente da 28 atleti, 14 maschi ed altrettante donne, che saranno protagonisti di ogni singola gara che prenderà il via sulle pedane romane.

A difendere i colori azzurri vi sarà la campionessa paralimpica di Rio2016 nel fioretto femminile B, Beatrice "Bebe" Vio, così come le compagne di Nazionale medaglia di bronzo alle Paralimpiadi brasiliane, Loredana Trigilia e Andreea Mogos. Occhi puntati poi sui plurititolati Alessio Sarri, Marco Cima, Alberto Pellegrini, William Russo e sui giovani Emanuele Lambertini, Edoardo Giordan e Matteo Dei Rossi.

A completare la squadra azzurra ci sono poi Martino Seravalli, Claudio Radicello, Pietro Miele, Gabriele Leopizzi, Gianmarco Paolucci, Michele Vaglini, Alessia Biagini, Sara Bortoletto, Sofia Brunati, Marta Nocent, Consuelo Nora, Rossana Pasquino, Matilde Spreafico, Liliana Tolu, Letizia Baria, Monia Bolognini ed Annamaria Soldera.