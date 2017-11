Grande Fratello Vip, sexy a tutti i costi: ecco tutti gli abiti di Ilary Blasi

Trasparenze, scollature e spacchi vertiginosi, tacchi 12 (che non durano mai sino alla fine della puntata). Ilary Blasi non rinuncia mai ad essere sexy. I suoi abiti, il lunedì sera durante la diretta del Grande Fratello Vip, sono sempre scelti per stupire. Perché la moglie di Francesco Totti non vuole mai passere inosservata.