"Accademia dei principi e delle principesse", tutti a scuola da Cenerentola al Teatro Marconi di Roma

Ma principesse e principi si nasce o si diventa? Il prossimo weekend, sabato 4 e domenica 5 novembre, "Un Teatro da Favola" alza il sipario del Teatro Marconi a Roma con un altro imperdibile appuntamento: "Accademia dei principi e delle principesse" dedicato a grandi e piccini.

In un regno lontano, dove vive una Regina senza eredi, viene aperta un'Accademia speciale diretta dalla mitica Cenerentola. Da tutto il mondo accorrono nobili antipatici e altezzosi che aspirano al Regno. Ma per la prima volta un divertentissimo meccanico ed una dolcissima cameriera verranno estratti dal popolo per entrare nella scuola... Torna così, a grande richiesta, il teatro interattivo della Compagnia più amata dai bambini e diretta da Pietro Clementi. (Sabato alle 16 e domenica alle 11 Teatro Marconi - viale Marconi 698B - biglietto 8 euro, prenotazione tramite Whatsapp 3454846745)