Maria Elena Boschi a Napoli sfoggia borchie e tacchi a spillo

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri vola a Napoli per la conferenza programmatica Italia 2020 del Partito Democratico e dà lezioni di stile. Per l'occasione Maria Elena Boschi sfoggia un abito verde militari con i tacchi a spillo, un paio di décolleté borchiate, e non passa inosservata ai flash dei fotografi