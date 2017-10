Zucche e animali, Halloween diventa spettacolo al Bioparco di Roma

Halloween si festeggia anche al Bioparco di Roma. Il 28 e 29 ottobre sarà un week-end di festa per bambini e adulti all’insegna degli animali e delle zucche con tante attività in programma come il laboratorio creativo manuale in cui i bambini costruiranno divertenti e originali decorazioni di Halloween oppure lo show magico, divertente e interattivo (fino alle 16.30). E poi la prova di coraggio tra tarantole, rospi, scorpioni e ratti (attività su prenotazione).

Anche gli animali festeggeranno ricevendo deliziosi pasti a base di zucca nei seguenti orari: macachi alle ore 11, lemuri alle 11.30, orsi alle 12.30, scimpanzé alle 14, ippopotami alle 14.30. A mezzogiorno Sofia, l’elefante asiatico del Bioparco, riceverà dai bambini delle appetitose porzioni di zucca (attività su prenotazione).

Un altro appuntamento imperdibile è quello in compagnia dello staff zoologico che accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’affascinante e misterioso mondo dei rettili in un incontro ravvicinato e senza barriere (sabato: dalle 14 alle 15 - domenica: dalle 14 alle 16).

Solo per domenica 29 è previsto un appuntamento speciale con l'arte. Una visual foodist eseguirà intagli artistici su zucche di varie forme e grandezza e sarà a disposizione per rivelare i segreti, le tecniche e gli strumenti per intagliare a regola d’arte una zucca di Halloween. (Le prenotazioni potranno essere effettuate il giorno stesso della visita al desk all’ingresso del parco). Per le due giornate sarà inoltre attivo il servizio di trucca bimbi e trucca adulti per trasformarsi in animali paurosi e mostriciattoli (tutte le attività sono comprese nel prezzo del biglietto per info www.bioparco.it - 06.3608211)