Festival del Cinema di Roma, sul red carpet minigonne e scollature da vertigine. E trionfa il nero

Le location: c'è quella canonica dell'Auditorium con il red carpet ma ci sono anche Maxxi, Casa del Cinema, teatro Palladium, teatro di Tor Bella Monaca, policlinico Gemelli e, come s'è detto, le piazze di San Lorenzo. Insomma la "Festa del Cinema di Roma", organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma, è una manifestazione policentrica, in cui sulla guida rossa "sfilerà una star ogni sera" (come dice il direttore artistico Monda) ma gli schermi spuntano nei quartieri semicentrali e in periferia. La Festa di Roma ha un carattere unico tra i festival europei. Eleganza e glamour (non a caso la Hepburn sigilla il brand di quest'anno) ma pure diffusione nel tessuto urbano