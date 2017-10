Roma, al Teatro dell'Angelo Halloween è da paura con Dracula e Frankenstein

Quest’anno l’appuntamento "mostruoso" con Halloween è a teatro. Per il weekend più spaventoso dell’anno la compagnia "Un Teatro Da Favola" alza il sipario con Dracula e Frankenstein e torna in scena al Teatro dell’Angelo a Roma con "La Famiglia Transylvania" (capitoli 1 e 2), una nuova ed esilarante commedia interattiva. Sabato prossimo 28 e domenica 29 ottobre i bambini (rigorosamente mascherati da mostriciattoli) potranno essere i protagonisti dell’incredibile storia insieme al bel giovane Finn Trapper, il figlio rampollo di maldestri aristocratici inglesi che dovrà cercare di far accettare alla famiglia il matrimonio con la dolce vampira Ella, l’amatissima figlia del Conte Dracula. E così lo zio Frankenstein, la stralunata Nonna Lupo e tantissimi altri mostri ormai "famosi" (presi in prestito dalle indimenticabili sit-com di successo come la "Famiglia Addams") si alterneranno in uno strepitoso turbinio di battute e scenette in grado di coinvolgere grandi e piccini nei loro pasticci.

"Per chi non li ha ancora visti, per chi li ha visti e non vuole riperderseli, per chi si è innamorato del primo e deve vedere il secondo" spiega Pietro Clementi, autore dei due più grandi successi teatrali della compagnia "Un Teatro Da Favola" di cui è anche direttore. Imperdibili. (Teatro dell’Angelo, via Simone de Saint Bon 19 Roma, metro A - Ottaviano, sabato 28 ottobre alle 15.30 e alle 17.30 e domenica 29 alle 11 e alle 15. Prenotazioni Whatsapp al 3454846745 Facebook "Un Teatro Da Favola")