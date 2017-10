Dai jeans al tubino, Martina Stella apre la sua valigia dell'attore a Castel Romano Outlet

Un glamour da diva d’altri tempi e bagno di folla per Martina Stella a "Castel Romano Designer outlet", dove l’attrice fiorentina (ma romana d’adozione) è stata protagonista del secondo appuntamento de La valigia dell’attore, l’iniziativa del centro McArthurGlen che vuole svelare in modo insolito e divertente il legame tra i volti più noti del Cinema italiano e i Must have di stagione, ossia quei capi che incontrano le tendenze della moda e lo stile personale. Tra i molti aneddoti sulla sua carriera - dall’Ultimo Bacio ad oggi, 17 anni di carriera tra cinema e televisione - Martina Stella, nata a Firenze ma romana d’adozione - ha raccontato ad Alvaro Moretti, direttore di Leggo, e al pubblico del Designer Outlet di Roma quali sono i suoi Must Have. Dai jeans all’abito da sera, dalle scarpe da ginnastica ai tacchi a spillo: Martina ama sentirsi se stessa e vestirsi come si sente a proprio agio: le sue giornate non sono tutte uguali. Da quando è mamma (di Ginevra, 5 anni), il legame di Martina Stella con la moda è di sicuro cambiato. “Compro tutto per lei e pochissimo per me – racconta – e non mi preoccupo certo di come vado vestita quando l’accompagno all’asilo: mio marito - Andrea Manfredonia, sposato nel 2016 - è di sicuro più elegante di me alle 8 di mattina”.

Nella valigia, sempre una camicia bianca e un tubino nero, indispensabili per qualsiasi occasione. D’inverno, cappotto e maglieria dai filati preziosi. I colori? Nero, blu, rosso ciliegia. Martina Stella ha un guardaroba oggettivamente ben fornito ma non si considera una shopping addicted. “Il mio punto debole sono le scarpe: per quelle non resisto. Adoro i tacchi vertiginosi, in un film li ho usati addirittura per una corsa in montagna. Ma se oggi mi chiedi di scegliere tra i tacchi e le scarpe da ginnastica, ahimè mi tocca scegliere queste ultime: le mamme devono correre tutto il giorno”. Da diva dei nostri giorni, uno sguardo al passato: “Mi piace ispirarmi alla moda degli anni ’20 - ha raccontato Martina non a caso mi sono divertita moltissimo ad interpretare il Charleston in Ballando con le stelle”. Tra le dive nel cuore di Martina , Sandra Milo, con cui ha recitato nel film Prima di Lunedì, di Massimo Cappelli. “Sandra ha un’energia inesauribile e un fascino intramontabile: sentirla parlare è entrare nella storia del cinema italiano” ha raccontato Martina al pubblico di Castel Romano. La Valigia dell’Attore torna in primavera.