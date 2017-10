Dovrebbe essere in arrivo un altro trionfo per il team di Mascalzone Latino in una stagione già ricca di successi. L’equipaggio timonato dall’armatore Vincenzo Onorato risulta attualmente al primo posto nella classifica IRC Overall della Volvo Hong Kong to Vietnam Race.

Partito da Hong Kong alle ore 13.15 (orario locale) dello scorso 18 ottobre, Mascalzone Latino ha tagliato il traguardo di Nha Trang, in Vietnam, alle 18.46.

Nelle foto l’equipaggio di Mascalzone Latino all'arrivo (Adrian Stead, Ian Moore, Lorenzo Bressani, Flavio Favini, Leonardo Chiarugi, Matteo Savelli, Gaetano Figlia di Granara, Stefano Ciampalini, Pietro Manunta, Davide Scarpa, Justin Clougher) insieme a Vincenzo Onorato.