Como, i rilievi nell'appartamento in fiamme

Le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine a Como, dove un uomo di nazionalità marocchina di 49 anni avrebbe volontariamente appiccato il fuoco all'abitazione in cui viveva con quattro bimbe di età compresa tra i 3 e i 12 anni. L'uomo è deceduto insieme tre bimbe mentre una lotta tra la vita e la morte. Si è salvata la moglie del marocchino, ricoverata in una struttura di Como per problemi psichiatrici. I vigili del fuoco intervenuti nell'abitazione all'ultimo piano di una palazzina avrebbero trovato l'appartamento invaso dal fumo, e masserizie accatastate all'ingresso, usate per far divampare l'incendio.