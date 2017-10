Un nuovo look per Ambra Angiolini: ora è bionda

Ambra Angiolini è bionda. Lontanissimi i tempi in cui l'attrice romana sfoggiava chioma riccia e mora, il nuovo corso è così: capelli liscissimi e chiari. Look castigato e nuova tinta: così Ambra è apparsa durante la presentazione di "Terapia di coppia per amanti" a Palazzo Montemartini a Roma con Pietro Sermonti e Sergio Rubini.